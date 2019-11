Voditeljica 'Dobro jutro Hrvatska', Maja Ciglenečki: 'Otkad sam postala mama, nešto je više briga na pameti, ali i puno više ljubavi u srcu'

U popularnu jutarnju HRT-ovu emisiju, uz koju se bude već generacije i generacije, početkom rujna stiglo je novo voditeljsko pojačanje. Plavokosa Zagrepčanka svojim šarmom, ugodnom pojavom i dobrom dikcijom brzo je osvojila srca gledatelja. Za tportal je, među ostalim, otkrila koliko joj teško padaju ranojutarnja buđenja, leži li joj bolje radijski ili televizijski posao, kako podnosi kritiku te koliko ju je majčinstvo uozbiljilo

Postali ste i dio Drugog programa Hrvatskog radija. Koji vam medij više leži?

Osjećam se ugodno i na radiju i na televiziji. Svaki medij postavlja vam druge izazove i daje priliku da se iskažete na drukčiji način. To ovaj posao čini još dinamičnijim i privlačnijim. Koja je najveća zabluda što je ljudi imaju o ovom poslu? Ljudi često mistificiraju televiziju. Za mene je to posao kao i svaki drugi. Imate zadatak, pripremate se, radite i odradite. Ono što daje čar cijeloj priči jest to kada osjećate ljubav prema onome što radite, kao što je to slučaj sa mnom. Mislim da to nema veze s televizijom, već s time koliko vam odgovara posao kojim se bavite.

Koji su vaše tri najdraže televizijske emisije i zašto?

Ako ukradem koji trenutak za kauč i televizor, uživam u serijama kao što su 'Pravi detektiv', 'Nasljeđe' i 'Milijarde'. Volim filmove i serije kojima ne mogu predvidjeti rasplet, a radnja me mora držati od početka do kraja. Od domaćih formata pratila sam 'A-stranu' i 'Zvijezde pjevaju', a sada se veselim novoj sezoni 'The Voicea'.