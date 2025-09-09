Vodimo vas u Peti Kupe na berlinsku senzaciju – Paramidu

Zagreb dobiva novu priču za sve kojima su u fokusu glazba i ples. To je DISKODELIKT , prvi autorski program jedne od najtalentiranijih domaćih DJ-ica Elene Mikac , kojeg donosi u suradnji s Petim Kupeom. U premijernom izdanju, Elena u petak, 12. rujna u Kupe dovodi berlinsku senzaciju – Paramidu .

Direktno s Ibize i nakon nastupa na kultnim događanjima poput Love Internationala i Houghton Festivala, u Zagreb prvi put stiže DJ-ica koja je desetljeće provela kao rezidentica kultnog Panorama Bara u Berlinu. Kao vlasnica cijenjene etikete Love On The Rocks, Paramida spaja proto house, italo, trance i perkusije u euforični mozaik. Ova važna sudionica berlinske scene, predana euforičnom potencijalu noćnog života, izvlači najbolje iz prošlosti i sadašnjosti klupske kulture.

Elena Mikac se posljednjih godina brzo etablirala kao popularno ime domaće scene. Svoje je vještine pokazala kroz nastupe i kuriranje partyja Dobar House, ali i svirke na svim važnim domaćim događanjima, a sada je spremna predstaviti vlastitu viziju.

DISKODELIKT je više od klasične klupske večeri – to je Elenin manifest i platforma za stvaranje zajednice, koja obuhvaća ne samo glazbu i ples, već i suradnje s umjetnicima, online setove i originalne sadržaje. Ulaznice za prvo izdanje dostupne su putem poveznice: www.entrio.hr/event/diskodelikt-launch-w-paramida-26622

