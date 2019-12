Vlatka Pokos osula paljbu po Grabar-Kitarović: 'Nitko nije uspio toliko poniziti i obezvrijediti instituciju predsjednika'

Vlatka Pokos svoje je mišljenje o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović odlučila podijeliti s javnosti, pozivajući svoje pratitelje na Instagramu da ne glasaju za aktualnu predsjednicu na nadolazećim izborima. Nekadašnja voditeljica nije štedjela riječi u svojoj objavi, dodijelivši Grabar-Kitarović nimalo pozitivne epitete

Tijekom dugogodišnje karijere Pokos se svađala s mnogim kolegama, no u posljednje vrijeme na tapeti joj je sve češće Grabar-Kitarović. Njezinu objavu lajkom je podržala je i Saša Broz, kao i mnogi pratitelji, a našli su se i oni koji ne dijele mišljenje s pjevačicom.

'Tuđman je kao bio ok!? Slažem se da je ova ni na nebu ni na zemlji i da jedino što radi nas sramoti. No niti jedan do sada nije radio u korist građana, kao niti jedna vlada do sada', napisao je u komentarima jedan Vlatkin pratitelj.