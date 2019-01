Vjerovali ili ne evo što je Meghan Markle prvo napravila kada je postala slavna

Koliko se neki ljudi mogu promijeniti kada postanu bogati i slavni, govori i priča o vojvotkinji od Sussexa. Naime, kako je ispričao izvor iz nekadašnjih glumačkih dana, danas 37-godišnja Meghan Markle odlučila se na nevjerojatan potez nakon što se proslavila kao televizijska glumica i počela dobijati primamljive honorare

Iako je sve do tada kupovala odjeću iz 'normalnih' dućana, čim se malo obogatila, Meghan Markle odlučila se počastiti dizajnerskom odjećom. No, to možda i ne bi bilo ništa čudno da povodom toga nije organizirala party pod nazivom 'Sayonara Zara', odnosno 'Zbogom Zara' na kojem je svu svoju odjeću iz ormara, a kupljenu u high street dućanima, podijelila uzvanicima.