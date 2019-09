Više od 12 tisuća posjetitelja oprostilo se s tvrđavom Punta Christo, koja je posljednjih deset godina bila dom Outlooka, najvećeg europskog festivala bass glazbe

Proteklih pet dana u Puli proletjela su u trenu uz odličnu zabavu za pamćenje koju je u svom oproštajnom izdanju od Štinjana, simbolično nazvanom The Final Fort, priredio 12. Outlook festival

Preko 12 i pol tisuća posjetitelja iz 30 zemalja i preko 300 najboljih bass izvođača iz cijeloga svijeta došli su obilježiti ovaj jedinstveni događaj koji preko desetljeća slavi soundsystem kulturu i bass glazbu kao niti jedan drugi na svijetu. Sve je započelo prošle srijede u rasprodanoj pulskoj Areni kada su čarobnu lokaciju amfiteatra ispunili bassevi Male u pratnji The Outlook Orchestra , Gentleman’s Dub Cluba , Loyla Carnera, Shy Fx-a i Lily Allen, te Andy C-ja. Bio je to rekordno posjećen koncert otvorenja Outlook festivala koji je brojao preko osam i pol tisuća ljudi.

Nakon spektakularnog uvoda za pamćenje zabava je prebačena na tvrđavu Punta Christo, dom ovog najvećeg europskog slavlja bass glazbe u proteklih deset godina. Četvrtak je obilježen sjajnim nastupima Bugzy Malonea, Shy FX-a , te domaćim nastupima u Subdub areni na DubSplash takeoveru koji je predstavio zvukove Seasplash festivala . Tamo su se našli Egoless, DubDiggerzi, Roots in Session, Dr. Obi & Anja G, Digitron, Kali Fat Dub i Banana Zvuk . Za vrijeme Egolessovog live in dub nastupa, kolona za ulazak na Subdub pozornicu protezala se preko pola tvrđave. Filip Motovunski je pak drum&bass zvukovima tresao Moat pozornicu do ranoga jutra. Vrhunac petka definitivno je bio nastup dueta Chase & Status na glavnoj Clearing pozornici i njihov RTRN II Jungle set, osebujni nastup Kabake Pyramida , te meditiranje na niskim bass frekvencijama koje je na Garden pozornici priredio Deep Medi label uz Malu, Sicaria Sound, Commoda, J Sparrowa , domaćina Egolessa, Kahna, Neeka, Sir Spyroa i Goth-rada . Moat pozornica pripala je perjanicama popularnog Rinse FM radija.

Subotu je obilježio red godišnjica i slavlja. Sir Goldie i proslava 25 godina njegove etikete Metalheadz uz prijatelje Calibrea, dBridgae, ANT TC1-a i mnoge druge, raspametila je sve prisutne na glavnoj pozornici, dok je na Moatu Loafah slavio desetu godišnjicu svoje etikete Swamp 81 uz Zeda Biasa, Addisona Groovea, Lamonta i Klose One. SubDub organizacija iz Leedsa proslavila je 21. rođendan uz Channel One, Iration Steppas i OBF & The A1 Crew, Shanti D, Charlie P-ja i Sr Wilsona. Veliko finale zadnjeg dana festivala uveličali su nastupi LTJ Bukema, Hybrid Mindsa i SYSTEM posade na prepunoj Beach pozornici koje nije zaustavila ni kiša. Zadnju večer Outlooka na tvrđavi Punta Christo, jučer su obilježili grime zvukovi na Clearingu uz vatrene nastupe zvijezda Ghettsa, My Nu Lenga, Tommy Casha i D Double E-ja. The Bug & Flowdan, V.I.V.E.K-a & Dego Ranking tresli su Moat, a na Gardenu se plesalo uz Foreign Concept, Halogenix, Enei i Sama Bingu s Chimpom. Londonski Rupture tulum u SubDub Areni predvodili su Paradox, Mantra, Double O, Digital i Djinn. Uz deset pozornica na štinjanskom poluotoku, iz festivalske luke isplovilo je preko 40 party brodova, a u samom srcu Pule, u podzemnim tunelima Zerostrasse održana su tri posebna partyja.