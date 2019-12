[VIDEO] Stjepan Hauser se na sebi svojstven način oprostio od 2019. godine i to u društvu atraktivne Benedette

Na svom Instagram profilu naš najpoznatiji violončelist još je jednom ostavio svoje obožavatelje bez riječi. U društvu talijanske pjevačice Bnedette Caretti obratio je još jedan poznati svjetski hit i u samo sat vremena prikupio gotovo 60 tisuća lajkova

Ono što je drugačije ovoga puta je to da na svim snimkama koje Hauser objavi na svom Instagramu, Benedetti se vidi tijelo, dok se od lica vide tek usne dok pjeva.

Ipak, za sve one koje zanima, atraktivna Talijanka na svom je Instagramu objavila svoje fotografije, po kojima se može zaključiti da je osim zbog njezinog nevjerojatnog glasa, Hauser 'pao' i na njezin izgled.

Nakon božićnih hitova, za kraj godine odabrali su bezvremenski hit, pjesmu Whitney Houston 'I Will Always Love You', a kako ona zvuči, pogledajte u njihovoj snimci.