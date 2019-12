Ni hladnoća mu ne smeta: Stjepan Hauser pokazao na što je sve spreman kada je glazba u pitanju

Proslavljeni violončelist, koji na Instagramu ima nevjerojatnih milijun obožavatelja koji pomno prate svaku njegovu objavu, oduševio je još jednim prigodnim videom. Ovoga puta na svom je violončelu izveo hit 'Let It Snow' i ostavio sve bez riječi, što zbog odlične obrade, a što zbog toga što je video snimio na snijegu i to - bos

Njegove snimke na kojima obrađuje najveće svjetske hitove ne prestaju izazivati interes javnosti, no to i ne treba čuditi kada je Stjepan Hauser doista virtuoz na violončelu. Nakon što je prije dva dana objavio svoju verziju 'Santa Claus Is Coming To Town', snimljenu uz toplini doma uz božićno drvce, pjesmu 'Let It Snow' odsvirao je u prigodnom okruženju.

Stjepan Hauser postavio je stolicu na snijeg i u božićnom džemperu s pogledom na snijegom okovane planine odsvirao hit.

Ipak, svu pozornost odnijela su njegova bosa stopala na snijegu, a iako se činilo kako mu hladnoća ne smeta, sa svojih milijun obožavatelja, koliko ga prati na Instagramu, Stjepan Hauser podijelio je i scene prilikom snimanja.