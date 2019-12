Skupa za blagdane: Stjepan Hauser u zagrljaju zanosne tamnokose pjevačice

U svojim zadnjim objavama slavni glazbenik pokazao je svojim fanovima klizačke sposobnosti s violončelom u rukama, pa je svirao bosonog na snijegu, a sada nastavlja s prigodnim, blagdanskim ugođajem u društvu talijanske pjevačice s kojom se sve češće druži u posljednje vrijeme. Stjepan Hauser i Benedetta Caretta počastili su fanove novim videom

Stjepan Hauser posljednjih je mjeseci objavio toliko fotografija s različitim ljepoticama, da ih se više ne mogu sve popratiti. No ona s kojom se ipak najviše pojavljuje je Benedetta Caretta. I ovog puta u jednoj ruci 33-godišnjak drži svoje violončelo, dok mu u desnom naručju po tko zna koji put sjedi talijanska pjevačica kojoj se opet vide tek usta. Zajedno su izvedli obradu 'All I Want for Christmas Is You' božićne pjesme američke pjevačice Mariah Carey.