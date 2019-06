[VIDEO] Javnost konačno saznala kako je Khloe Kardashian reagirala na vijest o preljubu oca svog djeteta

'Gdje ti je bila pamet', čuje se s jedne strane slušalice Kylie Jenner na početku jedne od dvije finalne epizode showa Keeping Up with the Kardashians u kojoj je javnost konačno saznala kako je najpoznatija obitelj na svijetu reagirala kada je saznala da je NBA zvijezda Tristan Thopmson prevario Khloe Kardashian s najboljom prijateljicom njezine sestre Kylie Jenner

Zavrzlamu oko preljuba u obitelji Kardashian dugo smo pratili kada se tek dogodila u veljači, a sada je otkrivena pozadina skandala u kojoj glavne uloge imaju prevarena Khloe Kardashian, preljubnik Tristan Thompson, Khloeina mlađa sestra Kylie Jenner i njezina najbolja prijateljica Jordyn Woods koja je optužena za izdaju Kardashianki.

U prvom dijelu finalne epizode koja će večeras biti emitirana Khloe Kardashian saznaje da se dugogodišnja prijateljica njezine sestre Kylie, Jordyn Woods, spetljala s ocem njezina jednogodišnjeg djeteta, košarkašem Tristanom Thompsonom koji je i ranije u vezi bio nevjeran. 'Tristan i Jordyn plazili su jedno po drugome sinoć', rekla je Khloe na telefon sestra Kim Kardashian, nakon čega Khloe brizne u plač.

'Moramo istražiti cijelu priču', bila je ustrajna njezina majka i menadžerica Kris Jenner koja uvijek nastoji zaštiti svoju djecu od javnosti i glasina, no ovog puta priča o Tristanovom preljubu odjeknula je poput bombe. Prema riječima Kim Kardashian Tristan je priznao preljub za koji ga se optužuje, pa je nedugo nakon što je skandal izbio u medije Khloe izbacila Tristana iz zajedničkog doma. Dok su ostali ukućani bili jednoglasni u tome kako su i Tristan i Jordyn užasno pogriješili i kako cijela obitelj više ne bi trebala imati kontakt s njima, Kylie Jenner se našla na mukama - morala je odabrati između sestre i najbolje prijateljice od malih nogu.

U isječku koji je televizija E! emitirala čuje se kako je Kylie još uvijek u velikom šoku tijekom razgovora s Khloe. 'Rekla sam joj - Gdje ti je bila pamet?', rekla je Kylie u razgovoru sa sestrom. Po prvi put fanovi su mogli čuti i Khloeinu rekaciju nakon što je saznala za izdaju svog partnera. 'Znala sam tko je on. Ni u snovima nisam mogla znati da je ona takva osoba', odgovorila je vidno razočarana Khloe, kroz suze dodavši kako joj najteže pada to što se sve događa pred očima javnosti.