Supruga Willa Smitha ušla u otvoreni rat s članicama klana Kardashian

Preljubnički skandal u kojemu su glavni akteri bivša najbolja prijateljica Kylie Jenner, Jordyn Woods i otac djeteta Khloe Kardashian, košarkaš Tristan Thompson, uzrokovala je raspad dugogodišnjeg holivudskog prijateljstva obitelji glumca Willa Smitha s reality klanom Kardashian

Sa slavnim holivudskim parom Smith Jordyn Woods iznimno je bliska, a kako navodi američki TMZ, Jada Pinkett brojnim je ljudima rekla kako je klan Kardashian spomenuti incident odlučio ostaviti iza sebe no, po svemu sudeći, na njemu planiraju zaraditi o čemu dovoljno svjedoći najavni video nove sezone reality emisije 'Keeping Up With the Kardashians'.