Victoria Beckham osvrnula se na svoj nekadašnji stil odijevanja: 'Bio je to znak moje nesigurnosti, danas se više ne trebam dokazivati odjećom'

Stil odijevanja poznate Britanke kroz posljednjih se dvadesetak godina značajno mijenjao. Od seksi pop ikone u oskudnim izdanjima s oblinama u prvom planu, Victoria Beckham postala je sinonim minimalističkog stila. Na svoja nekadašnja izdanja reagirala je sama gospođa Beckham

‘Kada sam pjevala u grupi Spice Girls, imali smo stilista koji je određivao izgled cijele grupe. No, istovremeno sam u privatnom životu često nosila haljine s korzetima i izraženim uskim strukom. I danas imam neke od tih haljina, no s godinama je moj stil postao mnogo ležerniji’, rekla je pa dodala:

‘Više jednostavno ne mogu trčkarati uokolo u visokim potpeticama. Nekoć sam to mogla, ali provesti cijeli dan u studiju, biti mama i supruga ne dozvoljava mi više takav način odijevanja. Sjećam se kada sam prvi puta došla na reviju u predimenzioniranom odijelu i tenisicama. Svi su poludjeli jer su me prvi puta vidjeli u takvoj vrsti obuće.’

‘Ovo gdje sam danas, je zapravo ono što volim i u čemu uživam. Dok sam pjevala u Spice Girls sam uživala, ali to su bili tinejdžerski dani. Moda i kreativnost su ono što me ispunjava. Uopće mi ne nedostaje bina i pjevanje. Moda je ono što me uzbuđuje i što me drži na životu’, rekla je Beckham.