Javnost je ostala u šoku zbog poprilično bezobraznog poteza na koji se odlučila nekadašnja pjevačica grupe Spice Girls, danas modna dizajnerica Victoria Beckham jer je, unatoč tome što je njezina obitelj ‘teška’ 335 milijuna funti, od države odlučila tražiti poticaje kako bi isplatila primanja svojim zaposlenicima

Nenaviknuta na osudu javnosti, sa suprugom Davidom Beckhamom povukla se iza četiri zida obiteljskog doma, ne objavljuje ništa na društvenim mrežama, ne komentira, a Beckhamovi se čak nisu pridružili akciji kojom se svakog četvrtka pljeskom odaje zahvala djelatnicima zdravstvenog sustava. Navodno je to odluka njezinog glasnogovornika i djelatnika odnosa s javnošću kako bi smirili cijelu situaciju.

No nije to prvi put da se uz ime Victorije Beckham vežu financijski problemi. U samo 12 godina poslovanja njezinog modnog brenda već je 11 puta završavala s gubicima iz koje ju je morao ‘vaditi’ nitko drugi negoli njezin suprug David Beckham , a hoće li se isti scenarij ponoviti i ove godine, vidjet ćemo tek na isteku 2020.

Primjera radi, 2017. godinu završila je u minusu od 10,3 milijuna funti, što se dogodine povećalo za čak dva milijuna, pa je u konačnici to značilo da joj je poslovanje 12,3 milijuna funti u gubitku. Prije svega četiri mjeseca financijski su časopisi otkrili i kako njezino poslovno carstvo ima pad prihoda od 18 posto.

No to je ne sprečava da i dalje drži otvorene trgovine u Londonu, i to onu na Dover Streetu, kao i u Hong Kongu, dok svoje kreacije - odjeću, obuću i modne dodatke - prodaje i u robnim kućama poput Harveyja Nicholsa, Selfridgesa i američkog Bloomingdale’sa.