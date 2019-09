Vesna Dragojević o suprugu Oliveru: 'Nedostaje mi da me nazove na mobitel'

Vesna Dragojević, udovica Olivera Dragojevića koji nas je u srpnju prošle godine napustio nakon teške bolesti, stala je pred kamere povodom izložbe održane u Splitu na kojoj su predstavljene nikad viđene obiteljske fotografije voljenog glazbenika, a evo što je tada rekla

Na otvorenju emotivne izložbe privatnih fotografija koje je povjerila splitskom fotoreporteru, koji je pak priznao da mu je ovo bio jedan od najtežih projekata, našla se Oliverova supruga Vesna Dragojević koja je kazala po čemu najviše spoznaje da njezinog Olija više nema.

‘Najviše mi nedostaje da me nazove na mobitel. Često sanjam da me nazove. Horor ali ne znam je li to stvarno, je l' to u mojim snovima i mislima’, rekla je Vesna.