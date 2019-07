Otkriven razlog zašto Vesna Dragojević nije došla na premijeru filma o Oliveru

Proteklog vikenda u Puli je prikazan film o Oliveru Dragojeviću 'OLIVERovih 70: mala priča o velikom glazbeniku i njegovu posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni' ali bez prisutnosti Oliverove obitelji. Njegova supruga Vesna ispričala je zašto nije bila u Puli

'Zvali su me u Pulu, ali sam im rekla: 'Znate što, mogu doći, sjesti u prvi red... I što ću ja?! Gledati u pod?! Vidjela sam nekoliko sekundi filma i odustala, jednostavno nisam mogla dalje. Mogu gledati njegove fotografije, stare spotove, sve ostalo... Ali kad on govori nešto privatno... Ma kakvi. Nema šanse. Ne znam kad ću pogledati film, imamo ga doma, ali ga nitko od nas nije pogledao. Nekako je u pitanju zadnji koncert, on je već bio bolestan, što nitko od nas nije znao. I sad ga slušati kako govori... Kao da je znao što će se dogoditi. Ne znam je li što osjećao, ništa nam tada nije govorio. Sad mi to, kako su mi prepričali što je kazivao u filmu, zvuči kao da je sve znao i kao da se već pomirio sa svime', ispričala je Vesna Dragojević za Slobodnu Dalmaciju.