Vesna Dragojević mjesec dana nakon Oliverove smrti progovorila za medije

Prošlo je skoro mjesec dana otkako nas je napustio veliki glazbenik Oliver Dragojević. Reakcije na ovaj tužan događaj još se nisu u potpunosti stišale, a o velikom gubitku sada se oglasila i Oliverova voljena supruga Vesna Dragojević

Osim toga, gospođa Dragojević otkrila je i kakvi su bili posljednji dani slavnog glazbenika.

‘On zadnja tri-četiri dana nije govorio, samo je spavao. On je bio optimističan do kraja. Po cijeli dan smo bili s njim u bolnici. Kuhala sam mu ručak i davala jesti. To je sve što smo mogli napraviti. Puštali smo mu pjesme koje je volio slušati. Ponašali smo se kao da se ništa neće dogoditi. Bilo je malo bolje pa malo lošije. Nismo mi njemu pričali: ‘Sad je gotovo’. O čemu pričati? Složna smo familija, nema svađanja. Ostali smo bez ikakvih repova i dugova, sve nam je u redu. On je bio miran. On zna da smo mi dobro’, zaključila je Oliverova supruga.