'Veselimo se koncertu u Hrvatskoj jer nam je to već neko vrijeme bila želja'

U zagrebačkoj Tvornici kulture će u nedjelju, 1. travnja nastupiti hvaljeni američki bend Trivium, jedan od trenutno najzanimljivijih bendova na metal sceni, a uoči njihovog prvog koncerta u Hrvatskoj otkrili su za tportal kako je nastao aktualni album 'The Sin and the Sentence', tko su im glazbeni uzori i kako održavaju kondiciju za nastupe

Poznati su po svojoj stilskoj mješavini heavy metala, metalcorea, thrash metala i melodičnog death metala. Svoj prvi album 'Ember to Inferno'su objavili 2003. godine za manje poznatu diskografsku kuću Lifeforce. Tek godinu kasnije potpisuju za prestižnu diskografsku kuću Roadrunner i za njih objavljuju osam albuma i dvadesetak singlova. Do sada su prodali više od milijun albuma diljem svijeta, a posljednji album 'The Sin and the Sentence' je objavljen 20. listopada 2017.

Trivium se trenutačno nalaze na europskom dijelu turneje na izvode opus s novog albuma, kao i stare stvari, a u intervjuu za tportal su otkrili ponešto o kreativnom procesu te što publika može očekivati na njihovom prvom nastupu u Hrvatskoj.

Kako biste predstavili vaš novi album 'The Sin and the Sentence'? Trivium je poznat po tome što na svakom novom albumu traga za novom inspiracijom, što je bila nit vodilja na ovom?

Paolo Gregoletto: 'The Sin and the Sentence' je naš osmi studijski album. Nakon prošlog albuma 'Silence in the Snow', osjećao sam da sam pun ideja pa sam odmah počeo zapisivati glazbu i rifove. Kad smo se vratili s turneje, već sam imao tri, četiri nedovršene stvari. Dao sam ih Mattu i Coreyju i započeli smo rad na novom materijalu. Između nastupa i turneja a stalno smo zapisivali nove stvari, pa smo na kraju odvojili ono što smo osjećali da nije to. Željeli smo ovoga puta snimiti čvrst i žestok album koji bi bio na tragu prethodnika po pitanju melodije, ali puno intenzivniji kad se radi o rifovima, bubnjevima i jačini vokala.

Jesu li sad problemi s glasom iza vas i kako ste se oporavili? Jeste li se tad bojali za budućnost benda?

Matt Heafy: Da, uspješno sam se oporavio i vratio svoj glas zahvaljujući satovima pjevanja kako bih svladao nove tehnike. Intenzivno sam vježbao s učiteljem vokalnih tehnika Ronom Andersonom. Svečano sam si obećao kao više nikad, ali nikad neću nepravilno pjevati scream dionice! Zbog toga sam si potpuno uništio glas, a to sam radio cijelo vrijeme otkako sam krenuo u proču s bendom, dakle gotovo 15 godina. I bio sam zbog toga užasnut jer sam se stalno bojao kako bi mi se opet mogla dogoditi ista situacija. Ipak s druge strane to je bila najbolja stvar koja me je snašla jer me je to natjeralo da krenem vježbati glas i screamove kako spada te počnem na neki način otpočetka. Još uvijek nastojim pjevati i screamati na pravi način bez straha da ću ponovno uništiti glas. Zahvalan sam Mattu iz Avanged Sevenfold koji me je spojio s Ronom Andersonom koji mi je pomogao oko vokalnih tehnika. Kad ispravno koristite svoj glas i screamate nećete si potrgati glasnice - tad svaki koncert postane puno lakši jer se možete bez straha prepustiti užitku stvaranja glazbe uživo. Ako pjevate na ispravan način tad nema bojazni. Toliko sam sad istreniran da mogu izvesti stari opus Triviuma sa svih sedam albuma koji sad puno bolje zvuči uživo. Zato sam sretan što mi se dogodilo s glasom.