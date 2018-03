Life Of Agony stižu u Tvornicu kulture

Life Of Agony, kultna njujorška alt metal četvorka, dolazi 24. listopada u zagrebačku Tvornicu kulture na svoje prvo hrvatsko gostovanje

Life Of Agony, mitsko ime američke i svjetske nezavisne scene dolazi u Hrvatsku po prvi put i to u sklopu aktualne turneje 'Rise Of The Underground' koja prati prošlogodišnji album 'A Place Where There's No More Pain'. Grupa predvođena pjevačicom Minom Caputo, gitaristom Joey Z-em i basistom Alanom Robertom osnovana je 1989., a svijet osvojila fantastičnim debutom 'River Runs Red' iz 1993., izdanjem kojeg je Rolling Stone uvrstio među 100 najboljih metal albuma svih vremena. U istom desetljeću objavili su još dva albuma, 'Ugly' i 'Soul Searching Sun', nakon čega su se prvi put razišli. Prvi reunion trajao je od 2003. do 2011. tijekom kojih su izbacili ploču 'Broken Valley'. Drugi reunion započet je 2014. i dosad je donio hvaljen album 'A Place Where There's No More Pain' te novitet na tradicionalno najnestabinijoj poziciji u bendu. Trojci se u siječnju pridružila bubnjarka Veronica Bellino koja je dosad nastupala s Jeffom Beckom i Richiem Samborom.