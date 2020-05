Samo dvije godine dijeli holivudskog glumca Sylvestera Stallonea i njegovu suprugu Jennifer Flavin od proslave srebrnog pira. Unatoč tome što su u počecima svoje veze proživjeli mnoga iskušenja, njihov brak odolio je svemu, a danas uživaju s tri kćeri - Sistine, Scarlett i Sophijom

To je doista lijepa brojka za neki holivudski brak, iako ni njih, tijekom godina, nisu zaobišla iskušenja. Par se upoznao i započeo vezu 1988. godine, no sve je završilo 1994. Tada je Jennifer doznala za njegovu vezu s manekenkom Janice Dickinson, a Stallone je prekinuo vezu s njom i to preko pisma. Na čak šest stranica detaljno je opisao i objasnio zašto je ostavlja nakon pet godina veze.

'Jako sam plakala. Ne možeš nekoga ostaviti preko pisma nakon toliko godina Nije da bih ga molila da se pomirimo, samo sam željela razgovarati', izjavila je u to doba Flavin.