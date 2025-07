Stallone odao počast Hulku Hoganu pa otkrio dramatičan trenutak sa snimanja

View this post on Instagram

Snimanje nije uvijekt teklo glatko

Stallone je otkrio i jedan zastrašujući trenutak koji je mogao završiti tragično. Tijekom snimanja borbe, Hogan je izveo skok kako bi zadavao udarac koljenom, no njegova je potkoljenica punom snagom udarila Stallonea u ključnu kost. 'Njegova cjevanica se srušila poput divovskog stabla na moju ključnu kost i ja sam pao na pod. Bojao sam se pogledati rame oko deset minuta... Rekao sam 'nemojte me okretati, ne mičite me', jer sam bio siguran da mi kost viri iz gornjeg dijela prsa', prisjetio se Stallone intenziteta i sile udarca. Taj je trenutak dodatno učvrstio njegovu vjeru u to koliko je Hogan davao sve od sebe, unoseći ogromnu energiju i strast u svaku scenu koju su zajedno snimali.