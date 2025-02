Veliko slavlje u obitelji: Gordan Jandroković se pohvalio detaljem iz privatnog života

Rodbinska veza s predsjednikom Milanovićem

Vjenčali su se 1994. godine. Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj (zanimljivo je i da je rođakinja predsjednika Zorana Milanovića). Specijalizirala je oftalmologiju, a sa suprugom Gordanom godinama je u Bjelovaru radila i podizala obitelj. Zbog politike su se preselili u Zagreb. Ranije je otkrila kako se s Gordanom upoznala u tinejdžerskim danima na ljetovanju.

'Godinama smo ljetovali u Malinskoj na Krku. Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice', ispričala je tada za Jutarnji list.