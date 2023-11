Veliki povratak Johnnyja Deppa koji je osvojio Cannes!

Filmski hit JEANNE DU BARRY samo je u Francuskoj pogledalo 800.000 ljudi, u ostatku Europe skupio je preko milijun gledatelja, a u domaća kina stiže 30. studenog!

Kada je 2006. godine tada 30-godišnja Maïwenn pogledala film 'Marie Antoinette' redateljice Sofije Coppole jedan od likova u tom filmu apsolutno ju je fascinirao. Bila je to Jeanne du Barry, mlada djevojka koja je uslijed opčaranosti kraljem Lujem XV. njome završila na njegovom dvoru u Versaillesu premda nije bila plemićkog podrijetla. Nedugo potom Maïwenn se upustila u istraživanje njezinog života, čitajući biografiju za biografijom te želeći adaptirati njezinu priču u dugometražni film. No, kako se tek nalazila na početku svoje redateljske karijere, nije osjećala da je spremna na zadovoljavajući način snimiti ovu kompleksnu priču koja je po mnogočemu utjecala i na francusku povijest, točnije na revoluciju koja se par desetljeća kasnije dogodila te formirala moderni svijet u kojem danas živimo. Nakon što je 2015. godine režirala hvaljenu romantičnu dramu 'Moj kralj' s kojom se natjecala u konkurenciji Cannesa te skupila osam nominacija za prestižnu francusku nagradu Cesar - inače francuski pandan Oscaru - uključujući i one u kategorijama najboljeg filma i režije, Maïwenn je čvrsto odlučila da će cijelu sebe dati u svoj sljedeći projekt, a to je upravo biografska romantična drama JEANNE DU BARRY koja nam od četvrtka, 30. studenog stiže u domaća kina.

Povijesna drama JEANNE DU BARRY poslužila je kao film otvorenja ovogodišnjeg festivala u Cannesu gdje je izazvala neviđenu pozornost ne samo zbog toga što ju je režirala bivša supruga velikog redatelja Luca Bessona. Pored Maïwenn koja je osim scenarija i režije također odglumila i naslovni lik, glavnu ulogu u filmu tumači Johnny Depp kojemu je nastup u ovom djelu ujedno označio i njegov veliki povratak u svijet filma. Naime, nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg sudskog procesa s Amber Heard, Depp je izašao kao svojevrsni pobjednik te ponovno postao mamac za rezultate na kinoblagajnama. Dokaz tome svakako je kino rezultat filma JEANNE DU BARRY, jer ga je samo u Francuskoj do danas pogledalo nevjerojatnih 800.000 ljudi, a nije naodmet i spomenuti da je ovo bio prvi film u devet godina s najboljim box-office rezultatom za neki film koji je otvorio najveći filmski festival u svijetu. Samo u prvih tjedan dana prikazivanja JEANNE DU BARRY je u francuskim kinima vidjelo preko 400.000 gledatelja što nije uspjelo niti jednom filmu još od 'Velikog Gatsbyja' iz 2013. godine redatelja Buza Luhrmanna s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi. Prema podacima kompanije UniFrance ovu povijesnu dramu u ostatku Europe do danas je pogledalo preko milijun ljudi uključujući Italiju, Poljsku, Rusiju, Njemačku, Austriju, Belgiju, Luksemburg, Švicarsku i Španjolsku.

Jeanne Vaubernier, djevojka iz radničke klase odlučna da se uspinje na društvenoj ljestvici, koristi sav svoj šarm kako bi pobjegla iz siromaštva. Njezin ljubavnik, grof du Barry, nakon što se obogatio zahvaljujući njezinim ljubavnim spletkama, želi je predstaviti kralju pa uz pomoć utjecajnog vojvode de Richelieua osmisli njihovo upoznavanje. No njihov prvi susret nadmaši sva njegova prvotna očekivanja, jer za kralja Luja XV. i Jeanne to će biti ljubav na prvi pogled. S kurtizanom, kralj će iznova otkriti glad za životom, i to toliko da više ne može zamisliti svoj život bez nje pa je odlučuje imenovati službenom miljenicom. A rezultat svega je, naravno, skandal. Jer baš nitko drugi ne želi djevojku s ulice na dvoru.

Film JEANNE DU BARRY prvi je uradak nakon 'Minamate' iz 2020. godine u kojem Johnny Depp tumači glavnu ulogu. To je također njegova prva uloga u karijeri u kojoj u potpunosti priča na francuskom jeziku kojeg zna budući je dugi niz godina živio u Francuskoj s Vanessom Paradis s kojom ima dvoje djece od kojih je jedna glumica Lily-Rose Depp. Scenaristica Maïwenn tri je godine pisala priču za film, a na umu joj je za glavnu mušku ulogu bio isključivo jedan francuski glumac kojeg je odbila imenovati. Međutim, nakon što mu je pristupila sa željom da rade skupa, on ju je glatko odbio navodno izjavivši da je 'kino mrtvo' te da je 'sve što je ostalo Netflix'. Nakon toga Maïwenn se za ulogu kralja Luja XV. okrenula Johnnyju Deppu koji je bio skeptičan budući je smatrao da američki glumac ne bi bio baš najbolji izbor za ulogu francuskog kralja. No, Maïwenn je bila više nego sigurna, a svoj su prvi razgovor koji je u konačnici trajao satima njih dvoje obavili u potpunosti na francuskom jeziku. Domaćoj se publici u Francuskoj Depp očigledno više nego svidio, jer je film JEANNE DU BARRY nakon premijerne projekcije u Cannesu dobio ovacije publike u trajanju od čak sedam minuta.

No, nije samo Depp glavna zvijezda ovog filma. I njegova scenaristica, redateljica te glavna glumica Maïwenn također je odavno postala renomiranom filmskom umjetnicom koja iza sebe ima nagradu žirija iz Cannesa za svoj izvrstan film 'Polisse' iz 2011. godine, a tu je i već spomenuti 'Moj kralj' kojeg je u konačnici u francuskim kinima vidjelo gotovo 750.000 gledatelja. Jedan od filmova koji su joj bili uzor prilikom rada na JEANNE DU BARRY bilo je i veliko remek-djelo 'Barry Lyndon' slavnog britanskog redatelja Stanleyja Kubricka što se prvenstveno odnosi na vizualni identitet samog filma. Uz ukupan produkcijski budžet od preko 22 milijuna dolara, JEANNE DU BARRY jedan je od najskupljih francuskih filmova ove godine i samo jedan od tri čija je potrošnja prešla 10 milijuna dolara. No, kako je ispalo, sav se trud i potrošen novac višestruko vratio i povratio, jer je JEANNE DU BARRY postao jednim od najvećih filmskih hitova ove godine u europskim kinima. Povijesna romantična drama JEANNE DU BARRY u domaća kina stiže u četvrtak, 30. studenog!