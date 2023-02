Večeras su Grammyji, a Beyonce će nakon pet godina ponovno odmjeriti snage s Adele

65. dodjela nagrada Grammy održava se večeras u Los Angelesu, a uzbuđenje oko nominacija može se rezati nožem. Snage će odmjeriti Beyonce i Adele, a u priču se umiješao i Harry Styles koji je trenutno najveći miljenik žena diljem svijeta

Pjevačice će se ove godine susresti pet godina nakon što je Adele pobijedila Beyonce. Dodjelu je obilježio emotivan govor britanske dive u kojem je priznala da je Beyonce njezin uzor te da je nagrada trebala pripasti baš njoj.

Osim toga, ljubitelji glazbe konačno će doznati koja pjesma je osvojila titulu najbolje pjesme u prethodnoj godini. Snage će odmjeriti Beyonce s pjesmom 'Break My Soul', Harry Styles s 'As It Was', Taylor Swift i 'All Too Well', Adele s emotivnom baladom 'Easy on Me', a nominacije su pokupili i Lizzo, Jay-Z, Kendrick Lamar i nekolicina ostalih.