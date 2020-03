Uz njih vrijeme brže prolazi: Napete serije i odlični dokumentarci od danas su, bez dodatne naknade, dostupni svim korisnicima MAXtv-a

Svi korisnici MAXtv-a od danas mogu uživati u puno napetih serija i edukativnih dokumentaraca uz Pickbox NOW videoteku - i to bez dodatne naknade. Za sve one koji još uvijek ne znaju kako prekratiti duge dane i večeri, koji su pred nama, donosimo nekoliko prijedloga

Suočeni s novom realnošću i preporuka o socijalnom distanciranju pred nama su dugi sati koje treba nekako prekratiti. Kako biste se opustili i na kratko zaboravili na izazovnu situaciju s kojom smo suočeni vrijeme prekratite s uzbudljivim serijama, a do 1. travnja svi korisnici MAXtv-a mogu uživati bez dodatne naknade uz ekskluzivne premijere, hit-serije, filmovi i crtići holivudske, europske i regionalne produkcije na Pickbox NOW videopaketu, koji će od ponedjeljka 16. ožujka biti uključen svim korisnicima. Detektivske serije i dokumentarci uz koje vrijeme leti Uz revne britanske detektive i dokumentarce u Pickbox NOW videoteku je stigao i najnoviji serijal kraljice krimića Agathe Christie 'Kod bijelog konja'.

Agatha Christie: Kod bijelog konja U glavnoj ulozi je britanski glumac Rufus Sewell koji nam je poznat po ulogama u serijama The Man In the High Castle i The Marvelous Mrs. Maisel. Radnja se vrti oko Marka Easterbrooka (Rufus Sewell), čovjeka čije se ime nađe na misterioznoj listi unutar cipele mrtve žene. Mark želi saznati što njegovo ime radi na popisu, a njegova istraga vodi ga u šarmantno selo čija je povijest prožeta vješticama i vračanjem. Kako broj žrtava raste Mark shvaća da ga netko želi mrtva te počinje vjerovati da su mračne sile na djelu pa čini sve što može da se spasi od prokletstva.

Neobična stvorenja Na svijetu postoji nebrojeno mnogo vrsta, a većinu nikad i ne vidimo. Uglavnom nam pozornost privlači ono lijepo i lako razumljivo, no evolucija ima nekoliko trikova u rukavu. Neke od najčudesnijih i najsloženijih vrsta nisu nimalo privlačne, a katkad nas ljepota može namamiti u smrt. Neobična stvorenja (Strange Creatures) izvučena su iz tamnih kutaka i prikazana u svoj svojoj raskoši. Tajne Mekonga Slijev rijeke Mekong jedno je od biološki najraznolikijih područja na svijetu, ali i jedno od najmanje istraženih. U ovom desetodijelnom serijalu putujemo niz ovu spektakularnu rijeku kroz Kinu, Laos, Tajland, Kambodžu i Vijetnam te istražujemo divljinu koja je okružuje.

Sve o životinjama Vrste superživotinja nalaze se u svakom kutku planeta, lete iznad najviših planina, trče po najvrućim ravnicama, rone u najdubljim oceanima… Pridružite nam se u potrazi za najimpresivnijim životinjama dok traje odbrojavanje koje će otkriti najbolju među zvijerima.

Preživjeti Amazonu Amazona je najveća prašuma na svijetu te se proteže kroz devet zemalja i dom je više od dva i pol milijuna vrsta, a svaka je na jedinstven način prilagođena životu u bogatoj tropskoj džungli. Teški vremenski uvjeti, gladni grabežljivci i mnoge druge opasnosti vrebaju iza svakog drveta, a ova serija istražuje što je sve potrebno kako bi životinje u tim uvjetima odrasle, lovile te pronašle ljubav.

Frostov pristup Frost istražuje nestanak djevojke, ubojstvo djevojčice i pljačku lokalnoga kasina. U postaju stiže i mladi detektiv Clive Barnard, Mullettov nećak...

Poirot David Suchet ostvario je najbolji prikaz slavnoga Belgijca Agathe Christie jer se s velikim žarom predao istraživanju: pročitao je sve romane, kratke priče i komade u kojima je Poirot glavni lik, izvlačio svaku karakteristiku i stvorio dosje kojim bi se ponosio i detaljima, urednošću te logikom opsjednuti Christien detektiv. Među Poirotovim su slučajevima nestanak kuharice koja je radila kod bogate žene, pokušaj sprečavanja otmice plemićeva sina, ubojstvo u susjedstvu... U Pickbox videoteci dostupna je kompletan serijal sa svih 13 sezona.

Inspektor Morse Morse počne surađivati s mladim Lewisom. Oni istražuju slučajeve navodnog samoubojstva Morseove prijateljice, ubojstvo gluhog sveučilišnog portira te love serijskog ubojicu...

Kriza izazvana širenjem koronavirusa utječe na sve sfere našeg društva, a kako bi svojim korisnicima barem djelomično olakšao ovo razdoblje puno izazova, Hrvatski Telekom će svim korisnicima MAXtv usluge do 1. travnja omogućiti korištenje određenih sadržaja i usluga - bez dodatne naknade. Tako svi korisnici u produljenom promo periodu do 1. travnja mogu pratiti nove pakete RTL, RTL Premium i Nova koji donose programe u HD rezoluciji i nude dodatne usluge, različite TV sadržaje na zahtjev te nove kanale, poput RTL Adria. Uz uključenu Snimalicu programe mogu gledati čak 7 dana unazad. Iako su sva veća sportska događanja otkazana korisnici se uz MAX Arena paket mogu prisjetiti najzanimljivijih utakmica i sportskih događaja. Svim korisnicima bit će uključena Snimalica na programima HRT-a kako bi lakše mogli pratiti školski program i vijesti. Hrvatski Telekom nudi i uslugu Instrukcije.tv koja učenicima putem video instrukcija pomaže u savladavanju gradiva iz matematike za osnovnu i srednju školu. Sve video instrukcije su napravljene po programu školskog kurikuluma. Uz Instrukcije.tv svaki školarac može uvježbati i naučiti kako rješavati lakše ili teže zadatke iz matematike za svaki razred, a instrukcije su dostupne svima bez ikakve dodatne naknade u MAXtv Videoteci i putem MAXtv To Go usluge.