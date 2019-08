Uskoro filmska verzija aktualnog albuma Brucea Springsteena 'Western Stars'

Najnoviji album Brucea Springsteena 'Western Stars' dobit će filmsku verziju čiju režiju supotpisuju Thom Zimny i Springsteen, a premijerno će biti prikazan na filmskom festivalu u Torontu (TIFF) u rujnu, nakon čega kreće u kino distribuciju

'Bruce spada u red izuzetnih umjetnika koji su svojim talentom popločali put drugima. Albumom 'Western Stars' ponovno nas je pokrenuo, poveo nas na emotivno, introspektivno kinematografsko putovanje, koje osvrtom u prošlost gleda ka budućnosti. Kao jedan od njegovih mnogobrojnih fanova već 40 godina, ne mogu biti sretniji što s njima (Bruceom i Thomom) putujem ovim vlakom', izjavio je predsjednik Warner Bros. Pictures Groupa Toby Emmerich.

Film će premijerno biti prikazan na filmskom festivalu u Torontu (TIFF), nakon čega je na jesen planirana kino distribucija.

Springsteen i Zimny surađivali su i u prošlosti, na dokumentarcu 'The Promise: The Making Of Darkness on the Edge Of Town', kao i na nagradom Tony ovjenčanom filmu 'Springsteen On Broadway' (Netflix), koji je Zimny režirao.

'Western Stars' napisao je i izvodi Bruce Springsteen sa specijalnom gošćom Patti Scialfa. Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr i George Davis su producenti filma, dok je izvršni producent i kompozitor fimske glazbe, Bruce Springsteen.