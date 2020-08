Urnebesna reakcija Ryana Reynoldsa: Evo što je učinio supruzi i kolegama nakon što je profitirao u biznisu s alkoholnim pićem

Prije otprilike dvije godine glumac Ryan Reynolds kupio je udio u vlasništvu američkog gina Aviation. Od tada je osim glumi posvećen kreativnim marketinškim kampanjama za ovo piće. Posljednji uspjeh u novom poslu Reynolds je odlučio proslaviti na urnebesan način i tako nasmijao sve svoje bližnje, a pogotovo suprugu Blake Lively

Posljednja u nizu dogodila se prije nekoliko dana, kada je 43-godišnja filmska zvijezda uspio do suza nasmijati brojne holivudske kolege, ali i suprugu. Saznavši da je Aviation American Gin, u kojoj ima vlasnički udio, prodana europskoj tvrtki za 610 milijuna dolara, Reynolds je počeo trljao ruke i krenuo pisati email svim bliskim ljudima. Uključivalo je to njegovu suprugu Blake, majku, kolege Georgea Clooneyja, The Rocka te još neke od partnera u alkoholnoj industriji.

U mailu je u vrlo šaljivom tonu pisalo: 'Hvala vam na javljanju. Neko vrijeme bit ću van ured, ali prema svemu sudeći, i dalje ću imati puno posla oko Aviationa. Kako se čini, još jako, jako dugo', poručio je te svima dodao psovku koja podrazumijeva da ga ostave na miru.