Udala se manekenka koju su zvali 'najljepšom djevojčicom na svijetu'

Thylane Blondeau, nekada proglašena najljepšom djevojčicom na svijetu, izgovorila je sudbonosno 'da' svom partneru Benu Attalu na elegantnoj ceremoniji u Parizu, samo tri mjeseca nakon zaruka
Francuska manekenka Thylane Blondeau, koju je Vogue Enfants još kao dijete sa šest godina proglasio 'najljepšom djevojčicom na svijetu', udala se za svog partnera Bena Attala u francuskoj metropoli, samo tri mjeseca nakon što je objavila zaruke.
25-godišnja manekenka vjenčala se s 29‑godišnjim DJ‑em u Parizu i pritom još jednom pokazala svoj prepoznatljiv chic stil.
Podijelila nekoliko fotografija s pratiteljima
Blondeau dosad nije posvetila posebnu objavu svom vjenčanju, ali je podijelila nekoliko fotografija na Instagram storyjima. Od fotografija pripreme do stajanja s partnerom na ceremoniji vjenčanja, poznata francuska manekenka pratiteljima je dala uvid u svoje vjenčanje.
Za svoj veliki dan odabrala je profinjenu bijelu haljinu s elegantnim detaljem u obliku plašta, koji joj je lepršavo padao preko ramena i leđa. Smeđu kosu skupila je u urednu i romantičnu punđu, a šminku zadržala u nježnim, prirodnim tonovima. U rukama je nosila buket bijelih kala, dok je drugom rukom, vidno nasmiješena, u društvu svog novog supruga.
Kako prenosi Daily Mail, par je stigao u klasičnom Porscheu 356 Speedsteru, dok su ih uzvanici dočekivali ispred zgrade, snimajući fotografije i pozdravljajući novopečene supružnike. Umjesto tradicionalnog dolaska odvojeno, Thylane i Ben odlučili su se za moderniji pristup i na vjenčanje su stigli zajedno.
Zaruke u Grčkoj i 'da' najboljem prijatelju
Par je vezu javno potvrdio 2020. godine, a zaruke su pale početkom ožujka ove godina tijekom romantičnog putovanja u Grčku. Vijest je objavila na društvenim mrežama uz fotografije obale gdje je DJ izabrao savršen trenutak da je pita želi li se udati za njega.
S fanovima je podijelila i fotografije zaručničkog prstena, te uz objavu napisala: 'Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Zauvijek'. Ben je prije prosidbe pripremio za svoju odabranicu pripremio pravu romantičnu prosidbu: stazu posutu crvenim laticama ruža koja je vodila do stola na otvorenom, s pogledom na more.