Udala se manekenka koju su zvali 'najljepšom djevojčicom na svijetu'

Francuska manekenka Thylane Blondeau , koju je Vogue Enfants još kao dijete sa šest godina proglasio 'najljepšom djevojčicom na svijetu', udala se za svog partnera Bena Attala u francuskoj metropoli, samo tri mjeseca nakon što je objavila zaruke.

25-godišnja manekenka vjenčala se s 29‑godišnjim DJ‑em u Parizu i pritom još jednom pokazala svoj prepoznatljiv chic stil.

Podijelila nekoliko fotografija s pratiteljima

Blondeau dosad nije posvetila posebnu objavu svom vjenčanju, ali je podijelila nekoliko fotografija na Instagram storyjima. Od fotografija pripreme do stajanja s partnerom na ceremoniji vjenčanja, poznata francuska manekenka pratiteljima je dala uvid u svoje vjenčanje.

Za svoj veliki dan odabrala je profinjenu bijelu haljinu s elegantnim detaljem u obliku plašta, koji joj je lepršavo padao preko ramena i leđa. Smeđu kosu skupila je u urednu i romantičnu punđu, a šminku zadržala u nježnim, prirodnim tonovima. U rukama je nosila buket bijelih kala, dok je drugom rukom, vidno nasmiješena, u društvu svog novog supruga.