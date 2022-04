'Zvijezde pjevaju' napustili Mario Kovač i Lu Jakelić, Battifiaca se našalio na račun veze Barbare Kolar i Roberta Ferlina

Show 'Zvijezde pjevaju' večeras su napustili Mario Kovač i Lu Jakelić, a u emisiji je nastupila i posebna gošća emisije - eurovizijska predstavnica Srbije na Eurosongu Ana Đurić-Konstrakta

Prvi su nastupili Maja Ciglenečki i Stjepan Lach s pjesmom 'Use somebody' Kings of Leon, no nisu previše oduševili žiri. Zorica Kondža zamjerila im je falševe, a Nikši Bratoš zasmetao je nedostatak strasti pa su na kraju dobili 28 bodova.

Marko Braić umjesto s mentoricom Ginom Damjanović, koja se razboljela, pjevao je s Larom Antić Prskalo i to hit grupe Silente - 'Još jednom', a iako ih je žiri nahvalio zaradili su tek 34 boda.