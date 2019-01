U posljednji Dimensions festival na tvrđavi Punta Christo uvode nas glazbene legende Jeff Mills i Tony Allen

Dimensions, jedan od najcjenjenijih festivala elektroničke glazbe u Europi, nakon osam uzbudljivih godina prošli je tjedan najavio oproštaj od tvrđave Punta Christo

Uz Dundova u velikom oproštajnom partiju sudjeluju i ostala regionalna imena, a ovaj put to su Ilija Rudman, ABOP, Jan Kinčl & Regis Kattie, The Fogsellers, Igor Komlinović, Volster, Mislav, Pytzek, Labud i Mimi .

Na ostatku popisa prvog vala izvođača nalaze se house, electro, techno, acid, DnB, ambient i jazz imena iz cijeloga svijeta. Na kultnu Moat pozornicu, penje se Hessle Audio tim u punom sastav; Ben UFO, Pearson Sound i Pangea , a na tragu prošlogodišnjih odličnih nastupa vraćaju se Batu i tri kraljice plesne scene: Peggy Gou , Nina Kraviz i Helena Hauff . Originalni selektori Andrew Weatherall, Vladimir Ivković i Identified Patient ponudit će čudnu i predivnu mješavinu žanrova; od post punka i krautrock do techna. Nakon kratke pauze na Dimensions se vraća britanski techno pionir Blawan , koji će kao i njegov sunarodnjak Call Super držati pozornost publike do ranih jutarnjih sati. Craig Richards , dugogodišnji rezident kultnog londonskog Fabrica pružit će još jedan nezaboravan cjelovečernji set s Nicolas Lutzom . Ostala techno imena uključuju detroitske legende Octave One u live setu, Paulu Temple, Skee Maska, Shanti Celeste, Peach, Karen Gwyer, Object Blue, Saoirse, Afrodeutsche , SPFDJ i nezaobilaznog domaćeg Petra Dundova .

Ljubitelje housea zasigurno će oduševiti nastupi Giles Petersona, Omar S-a, Jane Fitz, Ciel, Josey Rebelle, a za oproštaj od tvrđave u Pulu stiže house legenda iz Chicaga - Larry Heard aka Mr Fingers. Ne zaboravljajući na fanove electra Dimensions ponovno pozdravlja šampiona detroitskog zvuka DJ Stingraya, uz kojeg se na tvrđavu penju DJ Bone i DMX Krew, te electro pionir Radioactive Man s posebnim live showom. Zip, koji obrazuje ravere još od 80-tih počastit će festival svojim vrlo rijetkim nastupom, i to u posebnom showcaseu etikete Perlon gdje će nastupiti Fumiya Tanaka i Binh.

U nešto dubljim tonovima plivat ćemo s d’n’b pionirima dBridgeom, Fixateom, Skepticalom i SP:MC, Mumdance će nas provesti kroz cijelu paletu od grimea do techna, a šefu Deep Medi etikete i velikom prijatelju festivala - Mali se pridružuje Commodo u istraživanju dubstep žanra. Children of Zeus, trenutne soul zvijezde u usponu vraćaju se na festival, kao i ljubitelj vinila Mr Scruff, te ljubitelj afričkog disca i soula Awesome Tapes From Africa. Londonska jazz ekipa Steam Down Orchestra prvi put će se pojaviti na festivalu. U prodaji su najpovoljnije regionalne festivalske ulaznice po cijeni od samo 400 kuna za četiri dana i noći impresivnog programa 8. Dimensions festivala, a mogu se naći u svim Entrio sistemima.

