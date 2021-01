U godini koju mnogi žele što prije zaboraviti, Petar Grašo je našao tračak pozitive

Splitski glazbenik Petar Grašo, kao i većina ljudi iz glazbene industrije trpi zbog pandemije koronavirusa kojega je i sam prebolio, no i u ovim teškim vremenima pronalazi pozitivnu stranu

'Koncerti su moj život, moj posao i moja radost i naravno da mi nedostaju, no nadam se i vjerujem da će svega toga biti vrlo brzo. Po nekim procjenama stručnjaka, proljeće i ljeto mogli bi donijeti svojevrsno opuštanje mjera koje bi omogućile okupljanje većeg broja ljudi. U planu je organizacija većih koncerata, no to ćemo objaviti kada budemo u to sigurni', kaže splitski glazbenik.