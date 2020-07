U emisiji 'Zvijezde pjevaju' umjesto Lucije Lugomer nastupit će glumica i redateljica Arija Rizvić: 'Obožavam pjevati od malih nogu'

View this post on Instagram

Za cijeli video klikni na YouTube link u bio ! "What good is sitting alone In your room? Come hear the music play. Life is a Cabaret, old chum, Come to the Cabaret." Jednog karantenskog dana, tužni što ne možemo napravit koncert i predstavu ili jednostavno otići na iste, odlučili smo u dnevnom boravku napravit svoj mali glazbeno - kazališni stage, odnosno malu zabavnu cabaret pozornicu. I tako krenuvši muzicirat, doleti nam pod prste gitare i glasa pjesma "Life is a cabaret" iz filma Cabaret. Osjetili smo pozitivu i odlučili ga snimit. Ako vam se svidio ovaj audio- vizualni uradak bacite lajk ili sherajte s YouTube kanala za pozitivu i da se što prije vratimo na koncerte i u kazališta ❤ Uz hešteg: #lifeisacabaret Ovaj mali zabavni video uradak proizašao je iz druženja kazališne redateljice, glumice, ponekad i pjevačice Arije Rizvic i instrumentaliste, glazbenog producenta, aranžera i inovatora Ivana Pešuta. #lifeisacabaret #lizaminnelli #musical #cover #ivanpesut #arijarizvic