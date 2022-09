U dramu oko sukoba Nicole Peltz i Victorije Beckham upleo se i bivši nogometaš koji se odlučio suočiti sa sinom Brooklynom

Drama u koju su se zaplele svekrva i snaha, Victoria Beckham i Nicola Peltz, rezultirala je time da je bivši nogometaš David Beckham odlučio sjesti sa najstarijim sinom, Brooklynom Beckhamom, te ga je suočio sa svime što se događa

‘Mislim da do sada David nikada nije izgubio živce zbog Brooklyna ili da je imao razloga oštrije razgovarati s njim. No, to se sada napokon dogodilo. Razgovarao je s njim i rekao mu: ‘Znaš da mi to ne radimo u našoj obitelji!’ Nakon toga mu je rekao: ‘Što će se iduće dogoditi ovisi o vama, no mi smo završili s dramom!’’, rekao je dobro upućeni izvor o cijeloj situaciji.