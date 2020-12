U blagdanskom izdanju 'Tvoje lice zvuči poznato' pobijedio Siniša Ružić kao Petar Grašo, a dobili smo i imena finalista šeste sezone

Svih osam natjecatelja omiljenog showa oduševili su žiri svojim nastupima u božićnom ruhu, ali pobjedu može odnijeti samo jedan. U 15. emisiji to je bio Siniša Ružić koji je u izdanju Petra Graše imitirao video spot pjesme 'Fritula'. Kao pobjednik, Siniša je mogao izabrati kome će Nova TV donirati 10.000 kuna te je odabrao da to bude Udruga za dječju i cerebralnu paralizu CeDePe

Fabijan Pavao Medvešek utjelovio je Placida Dominga i u blagdanskom raspoloženju otpjevao ''Silent Night Holy Night''. ''Ovo je bilo toliko spokojno, dramatično, dostojanstveno i već sam se zamislila u svom krevetu dok mi ti pjevaš uspavanku tim svojim dramatičnim, prekrasnim glasom. Bilo je divno'', rekla je Nives. ''Kad sam vidjela što mu je dodijelila gljiva, malo sam se zamislila hoće li on to moći dobro izvesti. Je li moguće da si i ovo odradio savršeno? Ovo je bila čarolija. Bio si pravi gospodin, samouvjeren, moćan, anđeoski glas'', istaknula je Indira. ''Bilo je dostojanstveno, uznosito, elegantno i točno'', komentirao je Goran. ''Smirio si nas potpuno. Donio si blagdanski ugođaj'', kazao je Igor.

Lu Jakelić transformirala se u Olivera Dragojevića te je poput njega otpjevala pjesmu ''Bijeli Božić''. ''Bilo je predivno. Nije bilo ni traga karikaturi. Taman kad čovjek pomisli da si dodirnula neki svoj perimetar i da nema dalje, ti nas demantiraš i pokažeš da se tu još štošta krije, svakakva predivna čudesa. Nevjerojatna si zaista, svaka ti čast. Predivno'', rekla je Nives. ''Večeras mi se ovo činilo izuzetno potrebnim. Podsjetila si me na neke divne Božiće koje sam imao u životu. Hvala ti na tome'', veli Igor. ''Dirnula si me u srce jer Oliver je bio poseban jer se njega uvijek samo slušalo i to je nastup koji obuzima sva osjetila. Treba znati pogoditi tu emociju, a ti si to uistinu večeras i učinila. Fantastično je. Njega je nemoguće 'skinuti', pogotovo ženi. Međutim, ti si se stvarno jako približila toj boji glasa i tako je bilo lijepo, emotivno, krasno. Svaka čast Lu'', komentirala je Indira.