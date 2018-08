U 77. godini umrla kraljica soula Aretha Franklin

Poznata američka pjevačica Aretha Franklin, poznata pod nadimkom Kraljica soula, preminula je u četvrtak u 77. godini života. Iza sebe je ostavila jedno glazbeno poglavlje kojeg je obilježila kao jedna od najutjecajnijih pjevačica svih vremena

Pjevačica je preminula u svom domu u Detroitu, a prenosi Associated Press. Glazbenica, koja se godinama borila s rakom, iza sebe je ostavila četvero djece, sinove 63-godišnjeg Clarencea Franklina, 61-godišnjeg Edwarda Franklina, 54-godišnjeg Teda Whitea Juniora i 48-godišnjeg Kecalfa Cunninghama te tugujuću obitelj i obožavatelje diljem svijeta.

Među bezvremenskim hitovima Arethe Franklin su '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' (1968), 'Day Dreaming' (1972), 'Jump To It' (1982), 'Freeway of Love' (1985) i 'A Rose Is Still A Rose' (1998). Godine 2005. predsjednik George W. Bush odlikovao ju je Predsjedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.

Tijekom svoje karijere održala skoro 300 koncerata, a zbog straha od letenja vrlo rijetko ih je održala izvan SAD-a. Jedine zemlje u kojima je nastupila izvan Amerike su Australija, Velika Britanija, Švedska i Francuska. Osvojila je 18 Grammyia, uključujući jedan za životno postignuće.