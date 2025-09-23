'BLAŽ MEĐU ženama'

Od tvoraca 'Crno-bijelog svijeta': Premijera nove domaće serije privukla brojne

I. B.

23.09.2025 u 22:40

Premijera serije 'Blaž među ženama'

Izvor: Cropix / Autor: Lucija Ocko

Hrvatska radiotelevizija (HRT) najavila je novu humorističnu hit seriju 'Blaž među ženama', a njezina svečana premijera održala se u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema

'Blaž među ženama' na male ekrane stiže u ponedjeljak, 29. rujna, u terminu od 21:15 sati na Prvom programu (HRT-HTV1). Premijera serije održala se u prestižnom Kaptol Boutique Cinema, a osim producenta, redatelja i ekipe, na događaju su se pojavili i brojni poznati uzvanici poput Luke Nižetića i Danijele Trbović.

Nova HRT-ova serija prati život Blaža Živkovića, purgera i samohranog oca na pragu svojih pedesetih, koji radi kao šef Lučke kapetanije u Splitu. Nakon godina posvećenih odgoju dvije kćeri, Blaž smatra da je došlo njegovo vrijeme za osobnu sreću, no život mu se komplicira povratkom kćeri i brojnim živopisnim likovima iz svakodnevnog života, stvarajući humoristične i dirljive situacije. U glavnim ulogama gledatelji će prepoznati vrhunske glumce poput Marka Makovičića, Marije Škaričić, Slavka Sobina i mnoge druge, čime je serija dobila dodatnu vrijednost i autentičnost.

Goran Kulenović i Ecija Ojdanić
Goran Kulenović i Ecija Ojdanić Izvor: Cropix / Autor: Lucija Ocko

Redatelj Goran Kulenović i scenaristi Branko Ružić i Goran Kulenović istaknuli su da serija nosi utjecaje škole legende Miljenka Smoje, naglašavajući toplinu obiteljskih odnosa začinjenu humorom, što je obilježilo i njihovu prethodnu popularnu seriju 'Crno-bijeli svijet'.

