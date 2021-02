Trpimir Vicković Vicko se uspješno oporavio i izlazi iz Toplica, javio nam se ispričao kako se osjeća i što će prvo napraviti kad stigne kući

Omiljeni radijski voditelj na društvenim mrežama je objavio kako je bolje i da ide doma nakon višetjednog boravka u Stubičkim Toplicama. Prijatelji su ga danima u komentarima ohrabrivali i davali mu podršku da se bori kako bi ponovno bio u formi u kojoj je bio prije, a sada se super osjeća i sretan je što će napokon moći zagrliti svoju obitelj

'Hodam, kao pravi i to uspravno, ali nisam nikad tako hodao. Ali sad su me ispravili, naučili tehnike pravilnog hodanja. Od prvih pregleda do sada vidi se veliki napredak i osjećam ga. Postigao sam nešto što je tek početak puta, ali je kvalitetan početak puta. Naučio sam jako puno, gdje su mi granice i koliko još trebam raditi na sebi. I ja ću ubuduće raditi, paziti kako hodam, kako se držim.. Jer kad prođete ovakvo nešto kao što sam ja, kad ponovo učite koračati onda to cijenite iznad svega', rekao je za tportal popularni radijski voditelj.

Otkrio nam je kako će kad stigne doma pojesti nešto od svojih omiljenih jela - krpice sa zeljem ili grašak varivo.

'Kad dođeš doma duboko udahneš, da osjetiš miris svoga doma, zavališ se u kauč, fotelju i jednostavno šutiš i slušaš. Čuti glasove supruge i naše djece i je prelijepo. Dva mjeseca sam slušao razne zvukove, a ja sam čovjek koji radi ušima. Hoću i želim čuti svakodnevne stvari, tračeve, što se događa u kvartu, što je napravila susjeda.. to mi je falilo jer sam živio s tim ljudima i oni mi znače. S ekipom s posla se čujem redovito ali posebno je dirljivo je kad slušatelji zovu i pitaju. Sada me čeka drukčiji režim života, sad sebi moram biti na prvom mjestu. I kad me ljudi budu sreli neka me ne pitaju kako sam, nego gdje si krenuo, jer ići ću okolo koliko god budem mogao. Ako ću imati štap to će vjerojatno biti zbog duljine hodanja, ne zato što mi treba', poručio je Vicko.