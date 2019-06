Treći rođendan The Garden Breweryja uz Freilauf i Prinsa Thomasa

Uz jednog od najcjenjenijih DJ-a na svijetu, gosti proslave su i kanadski ambasador funka Walla P i domaći producent Koolade. Tulum u dvorištu pivovare je besplatan

Svirao je gitaru, bas i bubnjeve u više bendova nego što Norveška ima jezera. Okušao se i u violončelu, no više ga je tada zanimala svirka u raznim žanrovima od punka do psihodeličnog popa. Smiješila mu se i karijera kuhara, no nakon što su ga 1994. prijatelji pozvali da bude DJ u njihovom novom klubu, radost reprodukcije ploča za pultom učinila je svoje. Prins Thomas postao je jedna od ikona norveške elektroničke scene, ali i šire. Nema stoga boljeg gosta za novo izdanje Freilaufa te proslavu treće godišnjice The Garden Breweryja u subotu, 15. lipnja u dvorištu pivovare uz besplatan ulaz za sve!