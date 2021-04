Trebala je zasjesti na tron, no rođenjem brata izgubila je sve: Život su joj obilježile stravične tragedije, u kojima je ostala bez majke, ali i voljenog supruga

Kada je 1982. u automobilskoj nesreći u Monaku život izgubila princeza Grace, njezina starija kći Caroline preko noći se morala prilagoditi novim stvarima, uključujući i preuzimanje svih angažmana koje je imala njezina majka. Princeza Caroline preuzela je ulogu prve dame i to ponajviše zbog svog oca, princa Rainera, kojem se nakon smrti Grace Kelly izmaklo tlo pod nogama, čime je pristala želje Monaka i obitelji staviti ispred onih svojih

Caroline je rođena kao Caroline Louise Marguerite Grimaldi 23. siječnja 1957. u prinčevskoj palači u Monaku kao najstarije dijete Rainera III, princa od Monaka i bivše holivudske glumice Grace Kelly. Sve do 14. ožujka 1958., kada je rođen njezin brat princ Albert , Caroline se smatrala nasljednicom trona Kuće Grimaldijevih, najpoznatije europske kneževske obitelji, a tada je titulu preuzeo on. Osim Alberta, Caroline ima i mlađu sestru, princezu Stephanie , rođenu 1. veljače 1965. godine.

Za Caroline od Monaka to je samo još jedan u nizu životnih udaraca na koji će se morati naviknuti i s kojim će, htjela ili ne, morati naučiti živjeti. Tijekom godina života pod povećalom javnosti, a počevši od najranije dobi kada je izgubila majku u automobilskoj nesreći, princeza Caroline proživljavala je mnoge traume. No, krenimo redom.

O svojim je mezimicama samo riječi hvale imala i njihova majka, koja je u intervjuu za magazin People 1982. godine, netom prije stravične pogibije, izjavila: ‘Caroline i Stephanie su divne, pametne, zabavne i inteligentne djevojčice. Osim što su odlične učenice, odlične su i sportašice, posebice u skijanju i plivanju. Obje znaju kuhati, šivati, svirati klavir kao i jahati konja, no iznad svega, izrazito su empatične na probleme današnjice.’

No, Caroline je o svemu tome imala drugačiji stav. Dapače, u biografiji svog brata, princa Alberta, ona je priznala kako su majkom smatrali svoju dadilju Maureen Wood, s kojom su bili iznimno bliski do te mjere da joj nisu dopuštali niti da otiđe na godišnji. ‘Bili bi tužni danima, a u većini slučajeva to bi završilo tako da bi ju majka nazvala i rekla da se vrati ranije od predviđenog’, otkrila je Caroline.