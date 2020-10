Tončica Čeljuska: 'I na RAI-ju možete vidjeti takve dekoltee i to kod žena od 40, 50 godina, bitno je da samo relativno pristojno izgledaju'

Početkom tjedna na društvenim mrežama krenula je rasprava oko haljine koju je HRT-ova urednica, novinarka i voditeljica odjenula u zadnjem izdanju svog talk showa 'U svom filmu'. Danima se pričalo o tome, a Tončica Čeljuska kaže da je bila iznenađena da takva tema izazvala toliku pozornost i da joj nije bila namjera da tako izazove pažnju

'Zbilja sam bila iznenađena da takva jedna tema, dobije takvu medijsku pozornost. No dobro, činjenica je da takve priče uvijek budu 'klikane'. Ne želim zvučati kao aktivistica ili feministica, no riječ je o objektivizaciji žena. Žena može biti upućena, fakultetski obrazovana, kvalificirana za neku temu o kojoj govori, ali ako je pokazala nogu ili dekolte sve pada u drugi plan', rekla je Tončica Čeljuska za Jutarnji list. Kaže da je tako otkako je svijeta i vijeka.

'U modernom medijskom dobu to je očito roba koja prodaje sve, pa i to. Međutim, meni to stvarno nije bila namjera. Možda ljudi to nisu očekivali u tom formatu emisije, od žene mojih godina, od mene koja sam uvijek dosta konzervativno odjevena, pa su se iznenadili. Kada sam gledala snimku emisije kao što uvijek radim prije emitiranja, konstatirala sam i sama da taj dekolte jest veći nego što ja to uobičavam imati, ali nisam to smatrala važnim kao ni očekivala da će izazvati toliku pozornost', poručila je.

Njezini nadređeni, kaže, uopće nisu reagirali na to. 'Nismo se uopće bavili time. Važno je samo da nije bilo greške u sadržaju i produkciji emisije, a imali smo i odličnu gledanost. Uostalom, ja radim u zabavnom programu, a u emisiji se vode i vrlo privatni razgovori, tako da je to format koji dopušta jednu ležernost i u komunikaciji i u odijevanju. Ako ćemo govoriti o svjetskim televizijama, poput RAI-ja i u formatima koji su daleko ozbiljniji od mojeg, možete vidjeti takve dekoltee i to kod žena od 40, 50 godina, bitno je da samo relativno pristojno izgledaju. Ja mislim da to nije bilo ništa nepristojno, ali ako je to netko doživio provokativno, to isto dopuštam. Žao mi je ako sam nekoga uznemirila svojom pojavom', izjavila je Tončica za Jutarnji list.

Muškarci, smatra, izgledaju svakojako i nikome ne pada na pamet problematizirati je li netko od njih predebeo, proćelav, je li smršavio, a žene su uvijek dužne objašnjavati zašto tako izgledaju. 'Ja se cijeli život brinem o svom izgledu jer sam tako odgojena. I da radim na šalteru u banci ili školi jednako bih vodila računa što ću odjenuti, da dođem na svoje radno mjesto u prikladnom, urednom i dopadljivom izdanju. Ali ne mislim da sve žene to moraju i blago onima kojima je to sporedna stvar. Lakše im je u životu. I svatko neka bude kako mu duša želi i u čemu se dobro osjeća. No mi smo izvrgnute konstantnom propitivanju okoline koja donosi zaključke na temelju izgleda, što je jedna vrsta terora nad ženama. Ja sam, eto, došla u jednoj vrlo lijepoj haljini, koja je kada sam sjela pokazala centimetar više no što je to u nekoj puritanskoj percepciji bilo prihvatljivo. No, možda nije puritanska već licemjerna', naglašava.