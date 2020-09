Tončica Čeljuska o komentarima na račun svog stajlinga: 'Kada sam sjela, haljina je otkrila možda koji centimetar više nego što sam očekivala'

U utorak navečer nakon HRT-ove emisije 'U svom filmu' kada se urednica i voditeljica pojavila u haljini boje fuksije, ubrzo su se užarile društvene mreže na kojima se komentirao njezin modni odabir. Evo kako je Tončica Čeljuska doživjela pohvale i pokude

'Konkretno sam odlučila odjenuti tu haljinu jer mi se svidjela boja i odlično se uklopila u scenografiju. Kada sam sjela, haljina je otkrila možda koji centimetar više nego što sam očekivala, ali ne vidim da je to toliki problem i takva tema. Mene osobno više zanima sadržaj emisije i uvijek sam na to fokusirana. No, dobro ukusi su različiti pa vidim da se mnogima styling dopao, dok ga drugi osporavaju. S druge strane, ova situacija je nešto čemu su samo žene izložene - komentiranje dekoltea, svakog kilograma više ili manje, svake nove bore, bez obzira što radiš i kako radiš. Muškarci su toga pošteđeni, nikad nećete pročitati tekst o tome kako je izgledao ovaj ili onaj na javnoj sceni', rekla je Tončica Čeljuska za Večernji list.