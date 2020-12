Tomislav Špiček: 'Šiba je zbog šale svake godine u čizmici'

Članovi žirija RTL-ovog showa 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' otkrili su kako izgleda jutro na Svetog Nikolu u njihovoj obitelji i tko dobije šibu, a tko slatkiše

Željka Klemenčić i Tomislav Špiček , članovi žirija blagdanskog specijala 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' koji će se na RTL-u prikazivati od ponedjeljka do četvrtka, ispričali su kako se u njihovom domu obilježava ovaj dan kojem se osobito vesele djeca.

'Moja djeca Ivan i Paula su već velika pa ja donesem šibe za to što su kroz godinu bili zločesti. Uz to se uvijek kupi neka mala sitnica, ali šiba je zbog šale svake godine u čizmici', priznaje Špiček te nadodaje kako je to gotovo postala mala obiteljska tradicija.

'Kod nas se slavi simbolično. Stavimo čistu čizmicu na prozor i ujutro jurimo vidjeti što je unutra. Ove godine će biti zbilja sitnica. Djeca danas imaju svega previše', kaže Željka koja smatra da ne treba pretjerivati u poklonima.