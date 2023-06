Tko su djeca Jeffa Bezosa? Svim silama trudi se sačuvati njihov identitet

Unatoč novcu, Bezos je zadržao neke navike koje svi imamo i uopće se toga ne stidi.

Baš kao i mnogi uspješni poduzetnici, ustaje rano ujutro, a vrijeme voli provoditi čitajući novine i pijući kavu. U prenatrpanom dnevnom rasporedu večer ostavlja za druženje s djecom i kućne poslove poput pranja suđa, a jednom je prilikom i rekao da je pranje suđa najseksipilnija stvar koju radi.

Tko su djeca Jeffa Bezosa?

Međutim, svjestan je da su njegov poslovni put, uspjeh i medijska pozornost koju uživa dio života koji je on morao prihvatiti, no njegova djeca nisu odabrala taj život te se zato svim silama trudi da sačuva njihov identitet. I to mu uspijeva jer se zasad o njima zna vrlo vrlo malo, što znači da ne znamo ni njihova imena.