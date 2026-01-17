Tko je supruga Ivana Martinovića, zgodnog kapetana naše rukometne reprezentacije

Srce Ivana Martinovića davno je osvojila lijepa Miriam Rath (danas Martinović), a svoju su ljubav nedavno okrunili i brakom. Međutim, o lijepoj se Austrijanki malo zna pa se mnogi pitaju tko je uopće žena koja je uspjela osvojiti srce jednog od najzgodnijih hrvatskih rukometaša

Dok se Hrvatska priprema za rukometnu ludnicu koja nas očekuje, mnoge dame već su pripremile svoje mjesto pred malim ekranima - ne samo zbog strasti prema sportu, već i zbog naših simpatičnih reprezentativaca koji osvajaju ne samo medalje, već i srca navijačica.

Osim što su vrhunski sportaši, naši rukometaši znaju šarmirati i pri davanju izjava, pokazujući da uz talent posjeduju i onu posebnu karizmu koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Među najzapaženijim imenima svakako je kapetan Ivan Martinović, no, na razočaranje brojnih dama, srce našeg kapetana već je zauzeto...

Ivan Martinović Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL/PIXSELL

Njegovo srce davno je osvojila Miriam Rath, a svoju su ljubav nedavno okrunili i brakom zatvorivši tako jedno od najljepših poglavlja njihove zajedničke priče. Početci ljubavi Supruga hrvatskog rukometnog kapetana Ivana Martinovića bivša je sportašica rodom iz Graza. Godinama se bavila odbojkom na visokoj razini, no nažalost, ozljeda ju je prisilila da prekine svoju sportsku karijeru prije vremena. Budući da je i sama sportašica, duboko razumije sve izazove profesionalnog sporta: od pritiska prije važnih utakmica do mukotrpnog procesa priprema, a ta zajednička ljubav prema sportu i razumijevanje čine njihovu povezanost još jačom.

Kada nisu zauzeti sportskim obavezama, ovaj par rado provodi vrijeme istražujući nove destinacije, poput prošlogodišnjeg ljetnog putovanja na Sardiniju, ili pak opuštajući se uz gledanje filmova i serija u udobnosti vlastitog doma.