Tko je supruga Ivana Martinovića, zgodnog kapetana naše rukometne reprezentacije

Srce Ivana Martinovića davno je osvojila lijepa Miriam Rath (danas Martinović), a svoju su ljubav nedavno okrunili i brakom. Međutim, o lijepoj se Austrijanki malo zna pa se mnogi pitaju tko je uopće žena koja je uspjela osvojiti srce jednog od najzgodnijih hrvatskih rukometaša
Dok se Hrvatska priprema za rukometnu ludnicu koja nas očekuje, mnoge dame već su pripremile svoje mjesto pred malim ekranima - ne samo zbog strasti prema sportu, već i zbog naših simpatičnih reprezentativaca koji osvajaju ne samo medalje, već i srca navijačica.
Osim što su vrhunski sportaši, naši rukometaši znaju šarmirati i pri davanju izjava, pokazujući da uz talent posjeduju i onu posebnu karizmu koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim.
Među najzapaženijim imenima svakako je kapetan Ivan Martinović, no, na razočaranje brojnih dama, srce našeg kapetana već je zauzeto...
Njegovo srce davno je osvojila Miriam Rath, a svoju su ljubav nedavno okrunili i brakom zatvorivši tako jedno od najljepših poglavlja njihove zajedničke priče.
Početci ljubavi
Supruga hrvatskog rukometnog kapetana Ivana Martinovića bivša je sportašica rodom iz Graza. Godinama se bavila odbojkom na visokoj razini, no nažalost, ozljeda ju je prisilila da prekine svoju sportsku karijeru prije vremena.
Budući da je i sama sportašica, duboko razumije sve izazove profesionalnog sporta: od pritiska prije važnih utakmica do mukotrpnog procesa priprema, a ta zajednička ljubav prema sportu i razumijevanje čine njihovu povezanost još jačom.
Kada nisu zauzeti sportskim obavezama, ovaj par rado provodi vrijeme istražujući nove destinacije, poput prošlogodišnjeg ljetnog putovanja na Sardiniju, ili pak opuštajući se uz gledanje filmova i serija u udobnosti vlastitog doma.
Par je zajedno od 2017. godine, a njihova ljubavna priča dosegla je novi vrhunac krajem 2023. kada su se zaručili.
Bračni život
Samo pola godine nakon zaruka, par je po prvi put izgovorio sudbonosno 'da' na intimnom civilnom vjenčanju, no najljepše je tek uslijedilo godinu dana nakon.
U lipnju 2025. Ivan i Miriam organizirali su crkveno vjenčanje u Bad Voslau, slikovitom gradićiu južno od Beča. Bila je to proslava koja je savršeno spojila njihove dvije domovine i kulture, što je simbolično bilo prikazano dvama barjaktarima koji su nosili hrvatsku i austrijsku zastavu.
Atmosferu vjenčanja dodatno je podigao angažirani saksofonist, a među sretnim uzvanicima koji su feštali s mladencima našli su se brojni poznati sportaši i prijatelji: Domagoj Duvnjak, Igor Karačić, Zvonimir Srna, Mario Šoštarić, Ilija Brozović i Halil Jaganjac, što je još jednom potvrdilo koliko je Ivan cijenjen ne samo kao sportaš, već i kao prijatelj.
'Mislim da sam opušten suprug, volimo biti spontan i pružati podršku tako da sam nekakav miks svega toga. Što se tiče kućanskih poslova, volim pomoći u svemu što treba, ali najviše u kuhanju, a najmanje u čišćenju. Volim kod kuće stvarati ugodnu i pozitivnu atmosferu', otkrio je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije za Story priznavši da se vidi u ulozi oca.