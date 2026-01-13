Postao trener 'najveće reprezentacije': Zbog ove kampanje svi pričaju o Filipu Glavašu

Dječja znatiželja glavni je 'krivac' za početak knjiške avanture rukometaša Filipa Glavaša . Upravo ga je ona tjerala da ostane budan jer je uvijek morao pročitati još samo jednu stranicu.

Najdraži svijet u koji je tada ulazio bio je onaj Harryja Pottera, koji je do danas ostao njegov omiljeni. Pročitao ga je na više jezika, kao da je provjeravao mijenja li se čarolija kad promijeniš jezik, a zaključak mu je uvijek isti: od onoga što želiš ne odustaješ, a komadić čarolije iz knjige može se prenijeti u stvarni svijet, što dokazuje i vlastitim primjerom.

Kampanja koja je pokrenula lavinu

'Kad bismo Filipa morali opisati u tri riječi, to bi bile: autentičan, skroman i jednostavan. Djeca to odmah osjete, boljeg trenera nismo mogli izabrati', poručila je ekipa iz Mozaika knjiga, koja je i angažirala Filipa za ovu kampanju.

Ističu da je kampanja pokrenula lavinu reakcija te da gotovo svakodnevno pristižu poruke pratitelja o novim čitateljskim pothvatima. Kako priznaju, ubrzo su shvatili da te poruke ne smiju ostati samo u inboxu pa su na Interliberu, najvećem sajmu knjiga u zemlji, osmislili interaktivni zid.