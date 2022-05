Tko je suprug Blanke Vlašić? Ruben van Gucht poznati je novinar, razveden je i veliki zaljubljenik u sport, a do nedavno je tvrdio kako su on i Blanka - samo prijatelji

Blanka Vlašić na Instagramu je objavila vijest koja je instantno odjeknula i izazvala pravu pomutnju. Slavna bivša atletičarka obznanila je da se udala te da je trudna – ona i Ruben van Gucht postat će roditelji do kraja godine. Nakon vala iznenađenja i čestitki mnoge je zanimala jedna stvar: tko je Ruben van Gucht, muškarac koji je osvojio Blankino srce?

'Rekli smo DA! Rekli smo da u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da stvaranju obitelji Van Gucht-Vlašić u budućnosti. Da, najvećem daru koji smo do sada dobili u životu: našem dječaku koji će se roditi do kraja godine i koji nam znači cijeli svijet', radosno je napisala Blanka, a nakon toga uslijedio je niz čestitki i oduševljenih komentara.

No, mnoge je zanimalo tko je Rubena van Guchta, Blankin suprug i uskoro otac njezinog djeteta. Ruben trenutačno radi kao voditelji na belgijskoj televiziji VRT. Radi kao komentator nogometnih utakmica, a poznat je i kao komentator biciklističkih natjecanja. Studirao je komunikologiju na belgijskom fakultetu VUB-u. Od 2009. do 2012. radio je na tamošnjim regionalnim televizijama RTV i EXQI, a osim na televiziji, radi i na radiju. 2017. godine objavio je knjigu 'Sportsman' u kojoj je pisao anegdote o poznatim sportašima, a u slobodno vrijeme je strastveni sportaš koji redovito trči maratone i vozi bicikl.Zvijezda je na Instagramu gdje ga prati više od 37 tisuća ljudi.

I dok je mnoge vijest o Blankinom i Rubenovom ulasku u brak iznenadila, to nije slučaj s belgijskim medijima u kojima se već neko vrijeme šuška i nagađa o ovoj vezi. 'Nije potpuno iznenađenje da je Ruben Van Gucht u vezi prvakinjom u skoku u vis, Blankom Vlašić piše belgijski GVA te dodaje kako se već dulje vrijeme šuška kako je Van Gucht zaljubljen u Blanku, a tome u prilog idu i njegovi vrlo česti boravci u Hrvatskoj.

Međutim, Ruben je sve do samog kraja poricao nagađanja o vezi s Blankom. 'Među nama se zapravo ništa ne događa", naglasio je Van Gucht u Dag Allesu u travnju. 'Jednom sam išao kod Blanke na snimanje 'De Kleedkamera', to je bilo prije otprilike tri godine. Tada je nastala ideja za moj novi projekt, inspirirala me okolina. I da, poslije sam je opet kontaktirao u tom pogledu. I sada smo u kontaktu, a ponekad je posjetim kad sam tamo. Ali na prijateljskoj bazi je sve,' rekao je svojevremeno.