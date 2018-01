Tko je Stevenu Spielbergu najbolja holivudska glumica

Jedan od najpoznatijih redatelja Steven Spielberg izjavio je kako je Meryl Streep najbolja glumica današnjice

No, bez obzira na okolnosti, Steven Spielberg rekao je ono što većina ionako misli.

'THE POST'

Njegova drama 'Novine' prati Katherine Graham (Meryl Streep) koja je bila prva urednica The Washington Posta, a u čemu joj je oslonac urednik Ben Bradlee (Tom Hanks). Cilj im je sustići The New York Times u objavljivanju priče o dokumentima koji su procurili iz Pentagona koji otkrivaju laži o Vijetnamskom ratu.