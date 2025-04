Tportal doznaje: Thompson pred koncert karijere ostao bez benda

Bubnjar Ivica Bilić Ika odlazi nakon 18 godina suradnje , a glazbenik je to obznanio u četvrtak navečer na društvenim mrežama.

No, kako doznajemo iz glazbenih krugova, niti ostatak članova benda (klavijaturist, gitarist, bas gitarist) koji su pratili slavnog pjevača dugi niz godina, neće nastupiti na velebnom zagrebačkom koncertu .

Navodno je suradnju s njima prekinuo već prije više mjeseci i to putem sms poruka. Naime, priča se kako je Marko Perković želio zadržati dva člana benda, no oni su se solidarizirali s ostalim članovima i odlučili otići. Tijekom karijere glazbenik je više puta mijenjao postavu koja ga je pratila. Sve su to bili vrsni glazbenici. Tko će svirati na Hipodromu, još nije poznato.