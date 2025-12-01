Iva Todorić kroz suze o obiteljskom krahu: 'Doslovno su nas izbacili na cestu'

Članica poznate poduzetničke obitelji Todorić sjela je nasuprot Nikoline Pišek te se u njenoj emisiji MagNet opisala kao predana mama troje djece , naglašavajući da je majčinstvo njezina najvažnija životna uloga uz ostale – kći, sestra i prijateljica. Bila je, kazala je Iva Todorić , vrlo uspješna poslovna žena, ali je 'život napravio da je malo zaustavi'.

U jednom trenutku rasplakala se . 'Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', izjavila je te se prisjetila trenutka kada je 'ostala samo majka'.

'Zapravo, dobila sam od Boga da budem samo mama u periodu kada je mojoj djeci to najviše trebalo, kad su svi bili tinejdžeri i kad sam im se mogla potpuno posvetiti. Sama sam sebi rekla: 'Gle Iva, moraš dalje. E sad, kako? Gledala sam svoju djecu koja vide strah u meni i rekla: Od danas oni više to neće vidjeti u meni', rekla je kroz suze. Dodala je da je jako ponosna na svoju djecu, sinove Antu i Ivana i kćer Taru koji su danas, kako je kazala, stabilni i prekrasni ljudi.

Otkrila je kako je ojačala u tim trenutcima. 'Kao što je tebe tvoj život ojača, tako je mene moj. Ljudi prođu stvari koje sam ja prošla u nekim drugim dimenzijama, tako da mislim da nije to, ništa posebno, mislim je posebno, ali s druge strane svi mi prolazimo nešto što nas ojača u životu', ispričala je.