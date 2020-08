Taylor Swift sedmi put zasjela na Billboardov broj jedan, i to s albumom kojeg nije planirala

Osmi studijski album pop pjevačice Taylor Swift, objavljen 24. srpnja, debitirao je na vrhu ljestvice Billboard 200. 'Folkolore' je njezin sedmi album s kojim bilježi isti uspjeh, a na prvom mjestu našla se s albumima 'Lover', 'Reputation', '1989', 'Red', 'Speak Now' i 'Fearless'

Novi album Swift stavlja uz bok Janet Jackson koja također ima sedam albuma na broju jedan. Ispred njih su Barbara Streisand s 11 i Madonna s 9 albuma na broju jedan, a nedostižni Beatlesi imaju 19 albuma.

Pjevačica je s novim albumom debitirala prošlog mjeseca, samo nekoliko sati nakon što ga je uopće najavila. Otkrivajući 'projekt iznenađenja', Swift je primijetila kako ove godine puno toga nije išlo po planu, a da ovaj album nije nazirala ni u najluđim snovima.

'Većina stvari koje sam planirala ovoga ljeta nije se dogodila, ali nešto što nisam planirala se dogodilo. To je moj osmi studijski album 'Folklore'. Iznenađenje!', napisala je Swift.

Pjevačica i tekstopisac kaže kako je sve svoje hirove, snove, strahove i razmišljanja pretočila u taj album kojeg je stvorila u samoizolaciji.

'Do ove godine vjerojatno bih razmišljala o savršenom vremenu za objavljivanje ove glazbe, ali vremena u kojima živimo stalno me podsjećaju da ništa više nije zajamčeno. Moj mi želudac govori da kad napravite nešto što volite, jednostavno biste to trebali podijeliti sa svijetom. To je strana nesigurnosti s kojom se mogu suočiti', objasnila je Taylor koja je ranije rekla kako je zbirka pjesama i priča tekla poput toka svijesti.