Tamnije sunčane naočale ne nude nužno bolju UV zaštitu

Što su vaše sunčane naočale tamnije, efektivnije će smanjiti blještavilo Sunca, no to nema nikakve veze s njihovom učinkovitošću pri blokiranju potencijalno štetnoga ultraljubičastog zračenja

Što su naočale tamnije to će se vaše zjenice više širiti i na taj način primati više ultraljubičastog zračenja, a UV zaštita može biti dobra i kod svjetlijeg stakla. Znači da i sivo, zeleno, žuto ili ružičasto staklo može pružiti adekvatnu UV zaštitu. Na deklaraciji proizvoda u svakom bi slučaju trebalo pisati imaju li naočale UV zaštitu.

Stručnjaci preporučuju one s oznakom '99-100 posto UV apsorpcije' ili UV400 ili i više od toga jer takve naočale blokiraju 99 do 100 posto ultraljubičastog zračenja, odnosno sve sunčeve zrake valne dužine do 400 nanometra, a to znači sve UVA i UVB zrake.