Talentirani mladi dizajner: Radio je kostime za Beyonce, Rihannu i Lady Gagu, a sada će odjenuti Severinu

Pripreme za Severininu veliku regionalnu turneju 'The Magic Tour' u završnoj su fazi. Samim time dovršavaju se i kostimi u kojima će nastupati u Splitu, Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Kako bi zabljesnula na pozornici pjevačica je angažirala cijenjenog kostimografa koji surađuje s nekim od najvećih svjetskih zvijezda 'Bajka za cijelu obitelj i sve generacije' započinje 16. studenog u splitskoj Spaladium Areni, koja će, sudeći po interesu, biti premala za sve one koji žele doživjeti najspektakularnije Severinino izdanje do sada.

O neospornom talentu dovoljno govori i to da je dva puta odabran među 40 najboljih mladih dizajnera na svijetu po izboru Lidewij Edelkoort, kao i to da je dva puta nagrađen za 'Elle best womenswear designer of the year'. Odabran je i za 'Vogue talent suported by Franca Sozzani, Anna Wintour and Sara Maino', kao i 'HM fashion award' finalist. Njegove kreacije bile su izabrane za velike modne izložbe po svijetu, na kojima su izlagali i Jean Paul Gaultier, Prada, Maison Margiela, Gucci...

Nakon revije na London Fashion Weeku, počeo je surađivati i sa Sarah Burton za Alexander McQueen, dok trenutno radi kao freelance designer za Burberry. Radio je kostime i za trilogiju The Hunger Games: Mockingjay (3. dio), a njegovi radovi objavljeni su i na naslovnicama i-D, Dazed, LOVE, Tank, Vogue...